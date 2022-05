VIDEO | La protesta degli studenti del liceo Albertelli: "Basta oppressione e insulti"

Martedì 31 maggio un gruppo di studentesse e studenti del liceo classico "Pilo Albertelli" di via Daniele Manin all'Esquilino hanno organizzato una conferenza stampa di protesta contro il clima pesante che si sarebbe creato all'interno dell'istituto durante l'ultimo anno.

L'accusa, sostenuta anche da alcuni genitori presenti alla protesta, è rivolta alla dirigenza e a parte del corpo docenti che non sarebbe in grado di gestire alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, fragilità emotive e bisogni educativi speciali.

Inizialmente a far finire sui giornali l'Albertelli era stato il post di un'insegnante che raccontava del battibecco avuto da una sua collega con una studentessa "rea" di non essere vestita in maniera appropriata. Post ricondiviso da un insegnante di Genova che ha commentato dando della "zoccoletta" alla giovanissima. Putiferio.

Pochi giorni dopo ecco una nuova polemica, riportata da Repubblica: decine di studentesse e studenti con DSA e BES spinti a cambiare istituto, in alcuni casi con interruzione della frequenza. Addirittura 90 le famiglie che solo nell'anno scolastico che volge al termine hanno chiesto il nulla osta al preside per andare altrove, ovviamente non tutte a nome di alunni con disturbi dell'apprendimento. Un caso attenzionato, così viene riportato, anche dall'ufficio scolastico regionale, più volte sollecitato dai genitori preoccupati.