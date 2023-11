VIDEO | Protesta dei sostituti alla guida dei taxi sotto il Campidoglio: "Una guerra tra poveri a danno dei precari"

“I più di settemila taxi di Roma hanno avuto negli anni le licenze gratis mentre ora, dopo anni da precari, chiedono a noi di pagarle. E’ una cosa inaccettabile e che fa rabbia”. Si può riassumere con questa affermazione di Roberto Litrenta, del comitato Sostituti alla guida taxi di Roma Capitale, il malessere della piazza che stamattina, giovedì 9 novembre, ha protestato sotto al Campidoglio.

Il tema delle auto bianche, e della loro insufficienza soprattutto nelle grandi città, è al centro dell’agenda politica nazionale ormai da diversi mesi. E se nel tempo ci si è abituati a sentire i titolari delle licenze, attraverso le diverse sigle sindacali, oggi a manifestare sono “i loro precari”. Già, perché i sostituti alla guida vengono chiamati a condurre il taxi al posto dei titolari di licenza nei casi in cui non possano svolgere il loro lavoro.

Nel concorso straordinario del Comune di Roma per aumentare le licenze vedono ovviamente la possibilità di poter stabilizzare la loro posizione lavorativa, ma per molti di loro resta un problema: il titolo oneroso. “Da sempre i sostituti alla guida avevano una ‘precedenza’ laddove venga emanato un bando, visti gli anni di servizio, ma ora viene chiesto di pagarla la licenza e non ci sta bene - spiega Paolo Macioci, presidente del comitato -. Oltre ad una ingiustizia nei nostri confronti, si rischia di far passare molto più tempo per il rilascio delle nuove licenze, con una danno anche nei confronti dell’utenza”.