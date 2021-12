VIDEO | "La discarica di Magliano Romano è illegale": la protesta dei sindaci arriva sotto l'ufficio di Zingaretti

Dalla Conferenza dei Sindaci dell’Area Tiberina, al presidio di protesta sotto gli uffici di presidenza della Regione Lazio. Lo avevano promesso e l’hanno fatto i primi cittadini che oramai da giorni si stanno mobilitando, insieme ai loro concittadini, contro l’ipotesi di conversione della discarica di Magliano Romano da inerti a rifiuti speciali non pericolosi.

“Senza tenere conto della distanza dalle abitazioni e dai punti sensibili", ricorda Francesco Mancini, sindaco del comune in provincia di Roma che ospiterebbe l’invaso. "Porteremo avanti ogni tipo di azione per tutelare la salute dei cittadini, non possiamo accettiamo che le norme possano essere applicate alla carta, facendo sconti ai forti e prevaricando i piccoli”.

“Siamo i primi ad essere consapevoli che serve una nuova gestione del ciclo dei rifiuti e siamo anche disponibili al confronto - spiega Patrizia Nicolini, sindaca di Sacrofano -, ma non riusciamo a comprendere come la scelta sia proprio qui, a pochi distanza dal parco di Veio che è una zona protetta”.

“Zingaretti ci deve chiarire questa scelta perché va contro le normative vigenti - sottolinea invece il primo cittadino di Fiano Romano, Davide Santonastaso - questo crea un precedente gravissimo, perché ora tocca a Magliano Romano, ma potrebbe succede in qualsiasi comune del Lazio”.

Dopo circa mezz'ora dall’inizio del presidio, una delegazione dei sindaci viene ricevuta dall’assessore al Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani: "Ci hanno chiesto una settimana di tempo per fare ulteriori accertamenti - spiega il Sindaco Mancini -, e ci sarà un nuovo incontro". Resta in programma la manifestazione di protesta organizzata a Magliano Romano sabato 4 dicembre.