VIDEO | "Basta morti sulle strade", la protesta dei ciclisti sotto il Ministero di Salvini

La manifestazione organizzata da numerose associazioni per chiedere interventi per la sicurezza stradale e più fondi per le piste ciclabili. Tavolo interministeriale il prossimo 21 dicembre

Città a 30 chilometri orari, più fondi per le piste ciclabili e una legge sulla distanza di sorpasso ad un metro e mezzo. Queste sono solo alcune delle richieste avanzate dalla piazza organizzata da diverse associazioni sotto il ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, per chiedere maggiore sicurezza stradale. Quelle iniziative orientate alla “vision zero” che, come spiegano i promotori, “permettano di dare spazio e sicurezza alle persone prima che alle auto, azzerando le vittime degli incidenti stradali”.

Nemmeno la pioggia ha scoraggiato le decine di ciclisti arrivati in piazzale di Porta Pia stamattina, martedì 13 dicembre, sotto gli slogan (e gli hashtag) #bastamortiinstrada e #bastamortiinbici: “La bicicletta non è un problema ma la soluzione - dice Enzina Fasano, presidente di Salvaciclisti Roma -. Aiuta l’ambiente e la sicurezza stradale. Chiediamo interventi seri per limitare le velocità delle auto, promuovere la riduzione del traffico veicolare privato e più controlli da parte della polizia locale”.

E mentre la manifestazione si spegne, dal dicastero di Salvini arriva la notizia di un primo tavolo sulla sicurezza stradale, previsto per il prossimo 21 dicembre, con il coinvolgimento di tre Ministeri: Infrastrutture, Interno con Matteo Piantedosi, Istruzione e Merito guidato da Giuseppe Valditara. Obiettivo comune “l’inasprimento delle sanzioni e la promozione di politiche di prevenzione sulla sicurezza stradale - si legge nella nota -. Si stanno studiando alcune proposte come un’ulteriore stretta per chi si mette al volante drogato o ubriaco e provoca incidenti mortali. Senza dimenticare la maggior severità per chi utilizza i cellulari mentre guida senza vivavoce o bluetooth”. Sul tavolo anche la discussione sui monopattini, con la proposta di introduzione delle targhe. L'intenzione del Ministro Salvini è quella di coinvolgere anche gli enti locali e le associazioni che si occupano di sicurezza stradale.