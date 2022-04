VIDEO | "Lezioni al pomeriggio? No grazie". E la protesta manda ancora il traffico in tilt

Non si ferma la protesta dei genitori del plesso Carducci, chiuso perchè inagibile e con gli alunni smistati in altre scuole. La dirigente scolastica riceve una delegazione

“Vogliamo la scuola, ma non il pomeriggio”, questo lo slogan scandito dai piccoli alunni della Carducci che tornano a protestare anche oggi, lunedì 4 aprile, con il blocco stradale tra via Orvieto e via Taranto, nel quartiere San Giovanni.

Traffico deviato e bus fermi, con i piccoli manifestanti, accompagnati dai genitori, che armati di fischietto hanno manifestato per chiedere di poter tornare a scuola. Il plesso di via La Spezia è stato chiuso perchè inagibile a causa di un grave problema legato alle fogne. Una decisione presa per evitare rischi ai bambini, quindi doverosa ma, come sostengono i genitori, senza fornire le adeguate soluzioni alternative.

Tranne quella delle lezioni pomeridiane, per le classi elementari, all’interno del plesso Duca D’Aosta, in via Orvieto. Una soluzione “inaccettabile perché oltre a mettere a rischio il diritto allo studio dei nostri figuli, stravolge gli equilibri famigliari - dice Illiana Totti, vice presidente del consiglio di istituto della Carducci -. Chiediamo che venga trovata una soluzione, e per noi equivale a trovare uno spazio sicuro e che consenta ai nostri figli il regolare svolgimento delle lezioni al mattino”.

Una soluzione che, a quanto pare è stata trovata. Visto il caos generato dalla protesta su via Taranto, una piccola delegazione di genitori è stata ricevuta dalla dirigente scolastica: “Ci ha confermato che sono state trovate le aule - spiega Elisa, una delle mamme a colloquio con la preside -. Domani abbiamo l’incontro in municipio e vedremo in dettaglio quello che è stato deciso”.