VIDEO | Attentati a Nizza, la comunità musulmana di Roma in piazza: "Solidarietà alle vittime e rispetto per il profeta"

Da una parte la solidarietà alle famiglie dalle vittime dell'attentano di Nizza, in Francia, nella giornata di giovedì 29 ottobre. Dall'altra, la richiesta di "rispetto per il Profeta", per la religione islamica e la libertà di culto.

La comunità musulmana di Roma si ritrova in piazza Vidoni, nel cuore della Città Eterna, per un momento di riflessione e di preghiera. "L'islam è una religione di pace - dice Batchu dell'associazione culturale bengalese Dhuumcatu -. Il gesto di un singolo non può colpire tutti noi".