VIDEO | Maratona culturale e sit in degli studenti per salvare l'ex Civis

“A rischio c’è una realtà che è un vanto non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa”. Daniele Silvestri lo ripete in continuazione. Vuole che il concetto sia chiaro, soprattutto a chi “da quell palazzo - dice indicando la Farnesina -, non ha idea di che cosa ci sia qui dentro e soprattutto di quello che si fa per i ragazzi”.

Non si ferma la mobilitazione in difesa dell’ex Civis, complesso che sorge a pochi passi dalla sede del Ministero degli Esteri, che ospita il teatro Edoardo De Filippo e il laboratorio culturale Officina Pasolini, fondato nel 2014 su iniziativa di Tiziana Tosca Donati e finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Ma per anni è stato anche uno studentato con centinaia di posti letto, con gli ultimi alloggi assegnati nel 2019.

Nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, una maratona culturale e sit in di protesta proprio di fronte al palazzo della Farnesina. Cultura e diritto allo studio che rischiano di scomparire dietro ad un accordo siglato nel 2022 dall’allora Giunta Zingaretti. “Qui si tratta di trovare una soluzione che vada bene a tutti e con il minor danno possibile - dice Daniele Silvestri, tra i primi a mobilitarsi in difesa dello spazio -, perché è davvero senza senso smantellare e spostare quello che ora funziona bene quando c’è una palazzina accanto completamente in disuso in cui si potrebbero creare gli spazi che servono al Ministero”.

Tanti gli artisti che hanno scelto di sostenere la mobilitazione: “I ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento - dice Luca Barbarossa -, e in questi anni Officina Pasolini lo è diventato”. “Smantellare un teatro crea solo dissesti - sottolinea invece Marisa Laurito -, ancor di più questo, creato da Edoardo de Filippi per i giovani”.