VIDEO | "Se mi fermo io si ferma Roma": la protesta delle cooperative sociali sotto la Regione

Da una parte l’attesa firma sul nuovo contratto collettivo che garantisce maggiori salari e tutele, dall’altro le tariffe per l’erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione che rimangono sempre le stesse.

Non si ferma la protesta delle cooperative sociali di Roma e e del Lazio. Dopo la manifestazione sotto al Campidoglio è infatti il turno della Regione dove nel tardo pomeriggio di lunedì 15 luglio, circa 200 lavoratori si sono riuniti in presidio. “Parliamo di una aumento di circa il 13% che è poi quanto stimato per adeguare i salariai base al costo della vita - spiega Luciano Pantarotto, presidente Federsolidarietà di Confcooperative Lazio -. Ma senza un adeguamento delle tariffe rischiamo di non essere in grado di sostenere il reddito dei lavoratori del sociale”.

Case famiglia, centri per la riabilitazione psicomotoria, assistenza domiciliare. Gli ambiti in cui questi lavoratori operano ogni giorno sono diversi e, nella maggior parte dei casi, a beneficio delle fasce più deboli. “I fondi la Regione li può trovare ma solo se c’è volontà politica - dice Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Partito democratico, già assessore dell’ultima Giunta guidata da Nicola Zingaretti -. Siamo in piazza accanto a questi lavoratori per solidarietà, ma porteremo la questione in aula”.

Una delegazione ha incontrato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Massimiliano Maselli: “Un momento di dialogo e confronto importante - dice Maselli subito dopo l’incontro -. Ho dato la mia disponibilità ad immaginare un contributo straordinario per riuscire a dare una risposta rapida e per fare questo ho chiesta all’assessore al Bilancio di verificare se c’è disponibilità”.