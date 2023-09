VIDEO | Una tendopoli al posto dello "studentato che non c'è": torna la protesta contro il caro affitti

Tende per la notte montate, qualche vestito appoggiato sui parapedonali, i trolley, prodotti per l’igiene personale. Alla spalle l’ingresso principale del primo Ateneo di Roma, La Sapienza, dove dalla mattinata di oggi, lunedì 25 settembre, gli studenti stanno concentrando la mobilitazione conto il caro affitti. Già, perchè malgrado gli incontri dello scorso maggio e gli “slogan della politica”, il problema di riuscire ad avere un posto letto o una stanza ad un prezzo ragionevole sembra tutt’altro che risolto.

“Il Governo dorme e noi dove dormiamo?”, recita lo striscione principale su piazza Aldo Moro, mentre tra le tende fanno capolino anche i volti della Premier Giorgia Meloni, della ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini e del presidente della Regione Lazio, Fancesco Rocca: “C’è una tenda anche per te”, “dove sono finiti gli 8 mila posti letto promessi?” si può leggere nei cartelli esposti.

“Ci hanno ascoltato, ricevuto, ma evidentemente ci hanno solo preso in giro visto che a pochi giorni dall’avvio dell’anno accademico molti studenti non hanno ancora un posto dove dormire - spiega Manuel Fernandez di Sinistra universitaria -. Crediamo che il problema vada affrontato e risolto, la casa è fondamentale per garantire il diritto allo studio, soprattutto per chi ha necessità di spostarsi per frequentare l’università”.

Viola viene da Minturno, in provincia di Latina, ha poco più di vent’anni ed è iscritta al secondo anno dei Lettere e filosofia: “Pago 550 euro per una stanza in una caca che divido con altre 3 studenti, un bagno e una cucina molto piccola - spiega -. Diventa davvero difficile quadra i conti così ed è per questo che ho molti amici che hanno scelto di fare i pendolari, ma stando sul treno una media di 4 ore al giorno. Non è davvero possibile”.

Tra gli organizzatori della protesta le principali sigle universitarie, come Udu (unione degli suidenti), Sinistra universitaria e Cambiare Rotta. Ma accanato a loro ci sono anche i movimenti per il diritto all'abitare e alcuni sindacati. "Andremo avanti ad ad oltranza, almeno fino all'inaugurazione dell'anno accademico - conclude Fernandez -. L'obbiettivo è mandare un messaggio chiaro alla politica".