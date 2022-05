VIDEO | “Basta malamovida e degrado”, la protesta arriva in Campidoglio

Sono ventiquattro le realtà associative che si sono mobilitate nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 maggio, per chiedere alla giunta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, una stretta sulla malamovida. Da Trastevere a Monti, passando per piazza Bologna e San Lorenzo. Cittadini che chiedono di essere ascoltati, ma anche interventi strutturali per una situazione che, a sentir loro, sta sfuggendo di mano. E che, almeno per ora, non vede un cambiamento rispeto alla precede giunta Raggi.

Schiamazzi fino all’alba, rifiuti ovunque e, soprattutto, i “tavolini selvaggi” che nel post covid non sembrano rientrare nei limiti com’era prima della pandemia.

Sotto la rete delle “associazioni per una città vivibile”, questi abitanti del centro storico di Roma decidono di non restare più in silenzio: “Non siamo contro nessuno - dice Simonetta Marcellini del comitato emergenza Trastevere -, ma la giunta deve capire che ci aspettiamo delle cose e deve dare un segnale”.