VIDEO | La rabbia degli autodemolitori blocca viale Togliatti

Marmitte, cofani, portiere. C’è anche qualche monopattino, o meglio quel che resta, al centro di viale Palmiro Togliatti. Un blocco stradale messo in atto dagli autodemolitori nella mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, per chiedere di poter parlare con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Siamo a Beirut” urla da lontano un a passante. E come dargli torto: l’incendio ha distrutto tutto e il pensiero va subito alla alta colonna di fumo nero, alla diossina, vista in diversi punti della città lo scorso sabato. Un vero e proprio disastro ambientale. “Ma anche umano, perchè qui c’è gente che ora non sa come portare da mangiare ai propri figli, abbiamo perso tutto e questo era un disastro annunciato - dice Antonio Lamarra che, insieme ai suoi colleghi, ora chiedono un aiuto per andare avanti -. Sono vent’anni che aspettiamo la delocalizzazione, che non è mai arrivata”.

Sul posto ci cono i presidenti di municipio, Mauro Caliste (V) e Francesco Laddaga (VII). Intorno alle 12 arriva Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, per incontrare e sentire le ragioni degli autodemolitori: “Li ho invitati in Campidoglio il prossimo 15 luglio, e da li inizieremo un confronto sul da farsi - spiega Alfonsi -. Questo è un lavoro, prezioso in tema di sostenibilità, ma non può essere fatto in un centro abitato e quanto accaduto ne è la prova. Andiamo avanti, insieme alla Regione, per effettuare la delocalizzazione una volta per tutte”.

Ottenuto l’incontro, intorno alle 13 viale Palmiro Togliatti viene liberata, per poi essere riaperta al traffico.