VIDEO | Attivisti per il clima bloccano il traffico: la rabbia degli automobilisti

Gli attivisti di Ultima Generazione: "Abbiamo digiunato per 33 giorni e non ci hanno ascoltato. Ora scendiamo in strada per un mese"

Le attiviste e gli attivisti di Ultima Generazione questa mattina sono tornate a bloccare le strade della capitale per ottenere azioni immediate dalla politica per arginare la crisi eco-climatica. La dinamica dell'azione: intorno alle h 8:00 gli attivisti hanno bloccato le strade di Roma in due punti: sulla via Salaria, incrocio via Grottazzolina, e su viale Marco Polo, in direzione Piramide.

Entrati in strada con lunghi striscioni "No gas no carbone", gli attivisti si sono seduti in centro alle carreggiate bloccando le prime auto. Dietro di queste, lunghe colonne di veicoli. Decise e immediate le rimostranze e gli insulti degli automobilisti bloccati. Nel giro di mezz'ora in entrambe le localizzazioni sono intervenute le Forze dell'Ordine, portando via gli attivisti. I partecipanti all'azione di questa mattina hanno sempre mantenuto un comportamento non violento, resistendo passivamente alle violenze di alcuni cittadini e all'intervento delle Forze dell'Ordine.

"Faccio questo perchè credo sia necessario un gesto dirompente per portare l'attenzione su un problema enorme, che avrà grave impatto sulla vita di ogni persona. Non vorrei essere costretto a fare questo, allo stesso tempo credo che il disagio provocato da un blocco stradale sia minimo in confronto ai disastri che le vite delle persone saranno costrette a subire a causa del collasso climatico imminente. Il nostro è un gesto di speranza", commenta Filippo questa mattina sulla Via Salaria. La svolta più decisa di oggi degli attivisti è arrivata dopo 33 giorni totali di sciopero della fame, rimasto inascoltato da parte dei segretari di partito, e dopo due blocchi stradali, a Milano e a Padova, avvenuti settimana scorsa, il 6 ottobre.



Copyright 2022 Citynews