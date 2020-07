VIDEO | Bloccano la strada e tentano di entrare in Dipartimento, la rabbia degli ambulanti sedata dalla Polizia

Dal presidio di piazza Bocca delle Verità, al blocco di via dei Cerchi, fino al tentativo di ingresso all’interno del dipartimento Commercio di Roma Capitale, bloccati poi dalla celere con qualche attimo di tensione.

Una mattinata intensa quella vissuta all’ombra del Circo Massimo, martedì 28 luglio, da un centinaio di ambulanti romani riuniti per una manifestazione con la quale viene chiesto “di essere messi nella condizione di lavorare”. “Questo è il terzo incontro che ci negano, siamo stanchi”, spiega Dante, titalare di un banco da diversi anni, a Roma Today. Tra loro una nutrita delegazione di banchisti della comunità bengalese: “Vogliamo lavorare, non ce ne andiamo da qui se non danno soluzioni”.

A scatenare la rabbia, la delocalizzazione delle bancarelle in strade ritenute di scarso passaggio, ma anche il blocco della rotazione.