VIDEO | "Gualtieri e Lucarelli come Pinocchio": la protesta degli ambulanti nel centro di Roma

Come Pinocchio. E la piazza si riempie dell'immagine del celebre burattino, tra le mani degli ambulanti arrivati da tutta Italia a piazza della Bocca della Verità stamattina, martedì 16 gennaio, per protestare contro il nuovo bando del Comune di Roma.

"C'è una legge e la devono rispettare - dicono i manifestanti -. Non parliamo di proroga, ma di rinnovo delle nostre licenze". In piazza il senatore di Forza Italia, Mauruzio Gasparri: "Le attività sono sempre meno, anche a causa della crisi, quindi di che concorrenza stiamo parlando", dice il senatore alla piazza. Poco dopo arriva Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive di Roma Capitale, diretta al suo ufficio: "Incontrerò una delegazione per un confronto". Ma dalla piazza volano gli insulti: "Assessora Pinocchia".

"Siamo arrabbiati perché in campagna elettorale ci avevano promesso una cosa e invece ora ne stanno facendo un'altra - dice Marco, ambulante di Roma di seconda generazione -. Ho 60 anni, come dovrei reinventarmi? Me lo spiegassero loro". "Negli anni abbiamo fatto sempre delle proposte, ma non siamo mai stati ascoltati - rilancia invece Alfredo, ambulante da 36 anni -. Ho dovuto cambiare ora il furgone, indebitandomi, con un mutuo e una famiglia sulle spalle. Come dovrei andare avanti secondo loro?".

Nella tarda mattina una delegazione incontra l'Assessora Lucarelli. Un confronto lungo, da cui però le parti restano ferme sulle loro posizioni.