VIDEO | Bancarelle, ambulanti in protesta sotto al Dipartimento: "Vogliamo lavorare"

“Vogliamo lavorare”. Questo quanto gridano dalla manifestazione organizzata dagli ambulanti romani nella mattinata di oggi, martedì 28 luglio, davanti al dipartimento Commercio di Roma, alle spalle di piazza della Bocca della Verità.

I motivi della protesta vanno dalla delocalizzazione delle bancarelle in strade secondarie, al cosiddetto “blocco della rotazione” che, dal primo agosto, vedrebbe gli ambulanti impossibilitati a cambiare il proprio stallo senza “averlo comunicato prima al dipartimento - spiega Francesco Garofalo dell’associazione ambulanti Ambas -, peccato che il software con il quale dovremmo farlo non è mai stato messo a disposizione e così rischiamo 5mila euro di sanzione, mentre prima cambiavamo i turni tra di noi”.

Momenti di tensione con le forze dell’ordine quando i manifestanti decidono di bloccare via dei Cerchi e tentano di entrare nell’edificio. “Chiediamo solo di essere ascoltati - continua Garofalo -. In questo ufficio non sta lavorando nessuno, il nostro unico contatto sono le pec ma non risponde nessuno. Cosa dovremmo fare noi?”. Rabbia per gli incassi ridotti all’osso e la paura che, da settembre, le cose possano andare ancora peggio.