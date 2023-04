VIDEO | Roma città delle scuole aperte: viaggio tra i plessi che aderiscono al progetto

Dal Liceo Farnesina di Roma Nord all'Istituto comprensivo nel cuore del quartiere di Torpignattara per vedere come si svolgono i laboratori pomeridiani lanciati dal bando comunale

Laboratori artistici e scientifici, incontri con dei “libri viventi”, approccio al futuro con attività che favoriscono l’orientamento scolastico. Sono 114 gli istituti che hanno aderito al bando comunale “Scuole aperte”, progetto fortemente voluto dall’assessora alla Scuola, Formazione e lavoro del Comune di Roma, Claudia Pratelli.

E passando tra un plesso e l’altro, non si può fare a a meno di notare come la scuola, quando viene sostenuta, possa davvero diventare un punto di riferimento per un intero quartiere.

RomaToday ha trascorso qualche ora pomeridiana al Liceo scientifico Farnesina, nella zona di Ponte Milvio, e all’Istituto comprensivo "Luparelli" di Torpignattara, per seguire le attività di adolescenti e più piccoli tra le mura delle loro scuole. "Abbiamo stanziato due milioni di euro per questo progetto e dobbiamo davvero ritenerci soddisfatti per come è andato - dice L’Assessora Pratelli -. L’obbiettivo è ovviamente andare avanti, renderlo un progetto stabile, per fare in modo che Roma sia davvero una città dalle scuole aperte".

Il grande lavoro dei docenti, ma anche la partecipazione delle realtà associative con progetti costruiti ad hoc: scrittura creativa, robotica, capoeira. Per citarne solo alcuni. Con gli studenti che riescono a trovare attività extra curriculari negli stessi spazi, e con la stessa comunità, in cui fanno lezione al mattino.