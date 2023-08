VIDEO | Al via il "progetto scuole" di Ama: pulizia straordinaria per 950 plessi di Roma

Pulizia straordinaria, con diserbo e sfalcio dell’erba, nei dintorni dei plessi scolastici. È il “piano scuole" di Ama che ha preso il via stamattina, lunedì 21 agosto, dalla scuola per l'infanzia "Filastrocca impertinente" nel territorio del XIII municipio di Roma. Attività che proseguiranno nelle prossime settimane in tutti i municipi della Capitale, coinvolgendo in totale 950 plessi.

Gli interventi, predisposti da Ama in coordinamento con Roma Capitale, sono finalizzati ad assicurare un adeguato livello di decoro nelle aree in prossimità degli istituti in vista della ripresa delle attività didattiche. Si comincia in via prioritaria dagli asili nido, la cui riapertura è prevista ad inizio settembre. Presenti all’avvio dei lavori, nei dintorni di questa scuola che sorge a pochi passi dal parco del Pineto, l’assessora all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, la presidente del XIII municipio Sabrina Giuseppetti, il direttore generale di Ama Spa, Alessandro Filippi: “Questo è uno dei piani che abbiamo messo in campo - spiega Filippi -, in parallelo stanno procedendo il Piano foglie e il Piano consolari, ma anche il Piano mezzi, ovvero quello che ci sta permettendo di recuperare disponibilità di veicoli essenziali per lo svolgimento delle nostre attività sul territorio”.

E a giudicare dalla quantità di rifiuti e di sterpaglie, con auto abbandonate e degrado, l’intervento straordinario era essenziale: “Non è la prima volta che interveniamo ma certo, non è mai sufficiente - dice Giuseppetti -, è per noi quindi fondamentale che il piano scuole sia partito proprio da qui, un buon segnale”.

Le operazioni riguardano gli spazi antistanti e perimetrali dei vari plessi (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi) presenti nei 15 municipi della Capitale. Il piano prevede il potenziamento dello spazzamento di strade e marciapiedi, in particolare nei punti in cui è presente l’accesso alla scuola, attraverso il lavoro di squadre dedicate, composte da 2 o 3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca e spazzatrici. Le postazioni di cassonetti posizionate vicino agli accessi saranno sottoposte a lavaggio e sanificazione mentre personale Ama provvederà a verificare fruibilità e adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti. Agli interventi di pulizia si aggiungono, in sinergia con i singoli municipi, le attività di diserbo di marciapiedi e tratti a bordo strada. “Ama non si è mai fermata per recuperare la crisi nei mesi scorsi - ricorda Alfonsi -. Stiamo procedendo con i tre piani che avevamo annunciato. Tre piani per rimettere in ordine la città, poi si proseguirà con i ritmi così come previsto dal contratto di servizio”.