VIDEO | Dexter, il nuovo sistema antiterrorismo nella metro di Roma finanziato dalla Nato

Rafforzare la sicurezza dei passeggeri e prevenire attacchi con armi o esplosivi in metropolitane, stazioni ferroviarie, aeroporti, ma anche in spazi o luoghi di ritrovo affollati, con l’ausilio di innovative tecnologie di sorveglianza. Da qui nasce il progetto Dexter (Detection of explosives and firearms to counter terrorism), finanziato dalla Nato nell’ambito dello “Science for peace and security programme” e coordinato a livello tecnico scientifico da Enea. Un "guardian angel" hi-tech sperimentato con polizia di stato e atac nella metro A di Roma, con base operativa alla stazione Anagnina. Illustrato alla stampa, con diverse simulazioni, nel pomeriggio di lunedì 23 maggio.

“Ad oggi la prevenzione dalle minacce terroristiche si basa soprattutto sulla perquisizione a campione dei passeggeri in loco - spiega Luigi De Dominicis, responsabile progetto Dexter per Enea -. Grazie a questo insieme di tecnologie, invece potremo disporre di una tecnologia altamente affidabile ed efficace, testata e validata in collaborazione con la polizia di stato e con l’azienda capitolina dei trasporti Atac sul campo. Si tratta di una novità di grande rilievo per la sicurezza dei passeggeri”. Ma “anche per luoghi di aggregazione - sottolinea invece Francesca Tortorella, responsabile progetto Dexter per Nato - consentendo alle persone di uscire ed essere più al sicuro”.

Dexter nasce dalla collaborazione triennale fra un centinaio di scienziati ed esperti di undici organismi di ricerca - tra cui Fraunhofer, Tno e Onera - di quattro paesi membri Nato (Italia, Francia, Germania, Olanda) e quattro nazioni partner (Serbia, Ucraina, Finlandia e Corea del Sud). “Dexter è un progetto che offre rilevanti opportunità di sviluppo a livello nazionale e internazionale per rafforzare la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi di atti terroristici grazie all’utilizzo di tecnologie molto innovative - dice il presidente di Enea, Gilberto Dialuce -. La collaborazione con Nato, Polizia di Stato e Atac e l’aver ottenuto il coordinamento tecnico-scientifico del progetto stesso è un fatto che ci rende particolarmente orgogliosi come istituzione di ricerca pubblica italiana, al servizio della collettività”.