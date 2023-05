VIDEO | Inizia il processo ai tre attivisti di Ultima generazione: presidio di solidarietà fuori dal tribunale

“Il Governo si preoccupa della vernice, noi del nostro futuro”. Davide, pronuncia questa frese con convinzione. E’ appena uscito dall’aula di tribunale per la prima udienza del processo con l’accusa, insieme a Laura ed Alessandro, di danneggiamento per l’azione organizzata lo scorso 2 gennaio a palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

E a piazzale Clodio della tarda mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, gli attivisti di Ultima generazione hanno organizzato un presidio di solidarietà per i loro “tre compagni di lotta al cambiamento climatico”, per tutta la durata dell’udienza.

Iniziativa a cui hanno aderito hanno aderito Amnesty International, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Scientist Rebellion, Cambiare Rotta, Legal Team, Rinascimento Green e Rete Studenti Medi. Solidarietà che arriva anche dal mondo della politica con, tra gli altri, la senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza verdi e sinistra, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, l’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio.

“Noi stiamo solo cercando di ottenere risposte da un governo che non sta facendo nulla - dice Chloè, uno dei volti di Ultima generazione -, ed ora tre ragazzi rischiano tre anni di carcere per avare imbrattato, non danneggiato, il palazzo del Senato”. “Dicono che questa è una violenza - sottolinea Laura, una dei tre a processo - la violenza la vedono solo quando noi (cittadini, ndr) protestiamo. Questo deve far riflettere”. Prossima udienza il 18 ottobre, mentre gli attivisti promettono che non si fermeranno: “E’ in gioco il nostro futuro”, ribadiscono.