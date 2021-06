VIDEO | Tor Bella Monaca alza la testa: "Non staremo zitti e buoni"

“Non staremo zitti e buoni”. Si affidano alla celebre canzone dei Maneskin le tante realtà di Roma che, nel pomeriggio di giovedì 24 giugno, si sono riunite con un presidio sotto le torri di via dell’Archeologia per esprimere solidarietà e vicinanza a Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor+Bella vittima di un’aggressione verbale e minacce.

“Le mafie in Italia esistono, ci sono anche a Roma, e persone come Tiziana sono importanti e vanno sostenute, che siano di esempio”, dice il sottosegretario al ministero dell’Interno, Ivan Scalfarotto. “Sono contenta di questo presidio e dei tanti che sono venuti - dice Tiziana Ronzio -. C’è bisogno che esca fuori la parte bella di Tor Bella Monaca.

Ad esprimere solidarietà a Tiziana è arrivato anche Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra: "C'è molto da fare in questo questiere e bisogna partire ascoltando i cittadini".

“Come realtà associative, sindacali, culturali, come donne e uomini abitanti a Tor Bella Monaca, non possiamo rimanere immobili di fronte a quanto sta accadendo nelle strade, nelle piazze e nelle torri della nostra città - recita il manifesto con il quale stata convocata a la manifestazione -. Rivendichiamo il diritto a un'esistenza libera dall'oppressione delle mafie, un presente in cui la casa, la scuola e il lavoro siano diritti tangibili, un futuro diverso per i bambini, le bambine e tutti e tutte le giovani di Tor Bella Monaca”.

Tra gli organizzatori: Libera Roma, Nonna Roma, Cgil di Roma e del Lazio, Spi Cgil Lega VI Municipio, Associazione 21 luglio, Comunità di Sant'Egidio a Tor Bella Monaca, Nobavaglio - liberi di essere informati, Baobab Experience, Associazione daSud, Anpi Provinciale di Roma.