VIDEO | Tutto pronto per la parata del Roma Pride 2023, Paola e Chiara: "Condividiamo la battaglia per i diritti"

Tutto pronto per la grande festa dei diritti. Sabato 10 giugno Roma celebrerà il Pride, la manifestazione che raccoglie ogni anno migliaia di adesioni per il riconoscimento dei diritti civili e contro la omotransfobia. Un’edizione “macchiata" dalle polemiche per la questione del patrocinio della Regione Lazio all’evento, prima concesso e poi rimosso, ma che sembra scalfire poco gli organizzatori: “Un gran pasticcio per loro, ulteriore pubblicità per noi - dice Mario Colamarino, portavoce di Roma Pride -. Lo scorso anno siamo stati 900 mila, quest’anno puntiamo a fare ancora di più”.

Le madrine di quest’anno sono Paola e Chiara che, piene di carica, ricordano di quanto si sia fatto dal 2001, anno in cui parteciparono al loro primo Pride a Milano: “Non si torna indietro con i diritti acquisiti - dicono durate la conferenza stampa di stamattina, venerdì 9 giugno -. Ci aspettiamo che si vada avanti, e sosterremo sempre la comunità Lgbtq+ per la loro resilienza, la quale ringraziamo perché ci ha ispirato sempre anche nella musica”.

La parata sarà composta da 35 carri. In testa ci sarà quello del coordinamento Roma Pride con un allestimento dedicato a Roma e ai suoi monumenti. Sul carro la drag queen Tsunami che per aiutare la ministra Roccella e il suo ministero della Natalità proverà a fertilizzare uomini e donne con dei riti magici che ha appreso dalla santona di Trevignano. Tra gli altri, il trenino delle Famiglie arcobaleno, Cosmopolitan, W Rome, Disney, American Express, Durex, Procter&Gamble, Ben & Jerry’s. Presenti anche quelli del Circolo Mario Mieli dedicato ai 40 anni della storica associazione e quello di Muccassassina allestito con scenografie in disuso dello studio 54 arrivate dagli States.

Il percorso è quello di sempre. Si parte da piazza della Repubblica alle 15 per poi attraversare viale Luigi Einaudi, pazza dei Cinquecento, via Cavour e piazza dell’Esquilino. Per poi arrivare ai Fori Imperiale passando da Via Merulana -via Labicana e il Colosseo.