VIDEO | Roma Pride 2022, nel centro di Roma tornano i carri e la festa

“Torniamo a far rumore”, sarà lo slogan del prossimo Pride di Roma che, dalle 15 di sabato 11 giugno, tornerà per le strade del centro della Capitale con i suoi carri, tanta musica e la consueta aria di festa. Una festa dell’amore, ma soprattutto dei diritti.

La presentazione nella mattinata di oggi, martedì 31 maggio, al Brancaccino di Roma. A fare gli onori di casa Mario Colamarino, presidente del circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, Diego Longobardi, direttore artistico del Pride, Marilena Grassadonia, delegata del Comune di Roma per i diritti Lgbt+, l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado, Ludovica Giaus, consigliere del municipio I di Roma, Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio e Sara Sacerdote in rappresentanza del Festival Cromatica Cori Lgbt+.

Madrina della manifestazione di quest’anno sarà Elodie, mentre ha confermato la sua presenza anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Una gran bella novità per noi visto che per molti anni abbiamo dovuto assistere all’assenza della carica istituzionale più importante di questa città”, sottolinea Colamarino -. Torniamo dopo due anni a fare rumore con i nostri corpi, le nostre storie, con l’impegno, la passione e con la profondità che ci rappresenta. Ci riappropriamo dei nostri spazi e il Pride, con la Pride Croisette, sono un’occasione per far sentire le nostre istanze e portarle avanti”.

L’inaugurazione della Pride Croisette sarà giovedì 2, per poi proseguire con un lungo calendario di iniziative fino a venerdì 10 giugno. Dibattiti, spettacoli, cinema, musica e street food all’interno del giardino delle Terme di Traiano.