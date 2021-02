VIDEO | Il 2020 dell'Esercito italiano, il generale Farina presenta il rapporto dell'anno del Covid

Un anno segnato, ovviamente, dall’emergenza Coronavirus, dove il supporto logistico e sanitario sono stati messi a disposizione del Paese fin dall’inizio. Ma non c’è solo il Covid-19 nelle pagine del rapporto 2020 dell’Esercito italiano. Pagine in cui lo sforzo e l’impegno dei militari, in Italia come all’estero, è stato messo nero su bianco.

“Con questo rapporto si vuole esprimere la massima trasparenza, l’Esercito lavora con le porte aperte e sempre al fianco dei cittadini - dice a Roma Today il generale Salvatore Farina, capo di Stato Maggiore dell’Esercito -. Una forza coesa che ha saputo affrontare l’emergenza pandemica”.

Nelle pagine del rapporto 2020 le operazioni, gli interventi, gli investimenti tecnologici. Dalle situazioni emergenziali al progetto territoriale “Strade sicure”.