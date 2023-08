VIDEO | Discarica di Malagrotta, al via la bonifica: 250 ettari di rifiuti da mettere in sicurezza

Pubblicati i bandi di gara per i lavori di chiusura e messa in sicurezza della discarica di Roma Malagrotta, l’avvio dei lavori previsto per febbraio 2024

Copertura del sito, per una superficie di 250 ettari. Recupero del pergolato e del biogas, una nuova cinturazione con un’estensione di sei chilometri. Questi i punti centrali del progetto di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, per la quale sono stati pubblicati i bandi di gara per i due appalti integrati che consentiranno di bonificare l’invaso più grande d’Europa.

Per spiegare il progetto, possibile grazie a 250 milioni di fondi governativi, è stata organizzata una conferenza stampa in Campidoglio, giovedì 3 agosto, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del commissario unico alle bonifiche, generale Giuseppe Vadalà, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“La pubblicazione dei bandi di gara per la messa in sicurezza della discarica è un passo in avanti tangibile verso la soluzione di una grande questione ambientale della Capitale - sottolinea il Ministro Fratin-. Si vede l’efficace lavoro tecnico della Struttura guidata dal Generale Vadalà, già impegnata nella bonifica delle discariche abusive sotto sanzione comunitaria: un modello che funziona e che servirà a risolvere nel tempo anche il problema Malagrotta”

Il finanziamento, che è differenziato dal 2022 al 2027, consente di avviare due distinte procedure di gara. Lavori per la realizzazione della nuova cinturazione, il cosiddetto sistema a Polder, di contenimento e isolamento della discarica di Malagrotta, per una stima di circa 89 milioni di euro. Poi i lavori per la realizzazione della copertura impermeabile e dell’impiantistica utili all’esecuzione della chiusura della discarica esistente, per il camping, il recupero del pergolato (i liquami inquinanti che vanno poi bonificati) e la capostazione del biogas, pe Sun importo complessivo di circa 123 milioni e 500 mila euro.

“A marzo lo avevamo detto - ricorda il Generale Vadalà -, che avremo lavorato in modo continuo, speditamente e senza indugio per avviare a completare i progetti, creare i capitolati e avviare le gare. Oggi siamo qui perché questo importante obiettivo lo abbiamo raggiunto. È stato un lavoro corale, attivando e velocizzando le procedure, anche con l’importante visita del Commissario Ue all’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, e con la visita della commissione Ue in Italia”. “Ricorderemo la giornata di oggi perché facciamo un passo decisivo verso il risanamento definitivo di una ferita storica della città - sottolinea il Sindaco Gualtieri -. Bonificare Malagrotta è un atto che dovevamo ai cittadini romani e che Bruxelles ci chiedeva di fare da anni. La discarica più grande d’Europa, chiusa 10 anni fa, continua ancora oggi a rappresentare una grave forma di inquinamento ed è un grande monito a tutti noi a non ripercorrere mai più simili strade”. “La collaborazione istituzionale sui grandi temi è doverosa e fondamentale - dice il Presidente Rocca -. Oggi, finalmente, siamo a un punto di svolta di questa annosa vicenda”.