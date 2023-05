VIDEO | Mamma Roma premia i suoi figli migliori: ecco i progetti vincitori

Venti progetti premiati e sette vincitori come “figli migliori di Roma”. Si è svolta stamattina, sabato 20 maggio, nell’aula magna del dipartimento di Architettura di Roma Tre, al mattatoio di Testaccio, la premiazione della settima edizione del Roma Best Practices Award.

"Ogni giorno migliaia di cittadini mantengono viva la nostra città, con l'impegno quotidiano e costante in vari campi - dice Paolo Masini, presidente del Roma Bpa e ideatore del premio -. Questo riconoscimento nasce per sostenere e mettere in rete questo patrimonio, grazie al contributo delle imprese più illuminate. Obiettivo concreto per noi è costruire, in maniera organica, una città comunità". Sono venti le realtà che avranno così l'opportunità di realizzare il proprio progetto volto alla crescita sociale e culturale della città, grazie agli sponsor che sostengono il Premio.

Ad oggi circa 150 i progetti realizzati dall'associazione. A quelli già realizzati, si aggiungono quelli premiati per l’edizione 2023, nelle diverse categorie, e che verranno realizzati concretamente entro giugno 2024. Per la categoria Roma Bene Comune, il premio “figlio migliore” è andato all’associazione 'Il mio amico albero' con il progetto “Il giardino delle emozioni” a Selva Candida. Gli altri progetti premiati sono di Cefalonia for ever, Retake Roma, Pittori Anonimi del Trullo.

Per Roma Parla Bene, il premio è andato a Matteo Scarlino, direttore di Roma Today, premiato dalla capo redattrice del Tgr Roberta Serdoz. Per Roma Parla Bene Giovani vincono gli studenti del liceo Orazio premiati da Michele Di Sivo, direttore dell'Archivio Storico di Roma.

Roma Abita Bene se lo aggiudica Retake Roma per il progetto “A scuola di cura” alla Bufalotta all'interno dell’istituto di Neuropsichiatria. Altri progetti premiati quello di Spes, contra spem, e menzione speciale a Monteverde Attiva.

Per Roma Accoglie bene vince l'Asd Pineto United per il suo progetto a Primavalle . Premiati anche Acse, Buona iodea! e menzione speciale a Psyplus ets. Il figlio migliore della nuova categoria Roma lavora bene, destinata alle aziende benefit, è andato a Vivi Società Benfit, mentre, Roma Cresce bene va all'Associazione Culturale Monteverde con il nuovo portale sulla storia di Monteverde.

Altri premiati di categoria Associazione Culturale Dieciquindici, la Piccola Oasi Stella Polare, Asd Club Atletico Centrale, Gordiano '900, “Nannare”.