VIDEO | Precari Atac e cassaintegrati di Roma Metropolitane: la mobilità di Roma protesta in Campidoglio

Il presidio di protesta organizzato per chiedere risposte circa il futuro della partecipata di Roma che dovrebbe occuparsi della linea C, ma anche per i lavoratori di Atac con i contratto in scadenza

Oltre la porta di palazzo Senatorio è in corso il consiglio comunale di Roma Capitale, ma poco importa se all’ordine del giorno non ci sono loro, i lavoratori di Roma Metropolitane ormai in cassa integrazione e i precari di Atac. L’occasione è comunque valida per provare ad ottenere delle risposte, o un tavolo di confronto con l’amministrazione: “Siamo molto preoccupati ed è per questo che siamo qui oggi (giovedì 1 luglio, ndr)- dice David Cartacci della Fit Cigil di Roma e Lazio -. Da una parte vediamo l’intenzione di mettere la parola fine ad una azienda che si occupa della progettazione della linea C della metropolitana, dall’altra lasciare i lavoratori di Atac, autisti e meccanici, senza certezza del proprio futuro con il contratto ormai in scadenza”.

A rischio non solo posti di lavoro: “Se i progetti non vengono messi a gara, Roma perde migliaia di euro in fondi per la loro realizzazione - ricorda Marino Masucci, segretario generale Cisl trasporti di Roma e Lazio -. Non si riesce a capire come il Comune voglia percorrere questa strada”.

Mentre i lavoratori promettono di tornare in piazza del Campidoglio lunedì 5 luglio, data in cui il consiglio comunale dovrebbe occuparsi della situazione di Roma Metropolitane.