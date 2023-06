VIDEO | La cucina stellata servita nella mensa dei poveri della Caritas

Gennaro Esposito, Anthony Genovese, Giovanni Solofra e Roberta Merolli. Sono gli chef stellati che, in occasione dell’ottava edizione di “Quattro chef per la Caritas”, hanno curato il menu e donato parte del loro tempo per gli ospiti della mensa “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio.

Dalle 12 di oggi, martedì 20 giugno, in occasione della grande cena che, nella cornice di Villa Glori, offrirà prelibatezze con lo scopo di raccogliere fondi per i più sfortunati, in tanti hanno potuto gustare a pranzo queste speciali portate: risone al pomodoro e parmigiano, risotto al siero di bufala e liquirizia.

“Non vedo perché non far mangiare bene anche chi non può permettersi di farlo ogni giorno - spiega Luigi Cremona, giornalista enogastronomici ideatore dell’iniziativa -. Nella serata l’evento è dedicato a chi può donare in favore dei più bisognosi, a pranzo sembrava giusto offrire un pasto speciale proprio a coloro da cui nasce tutto questo”. “Ogni giorno in questa mensa serviamo circa 600 pasti - ricorda Gennaro Di Cicco, Caritas Roma -. Oggi mi piace considerarla una giornata speciale e siamo grati a questi quattro chef che hanno scelto di fare la loro parte per beneficienza”.