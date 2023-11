VIDEO | Pranzo arabo-israeliano al sapore di pace per i bambini della scuola Pisacane

L'iniziativa in occasione della giornata mondiale per i diritti dell'infanzia

Cous cous di verdure, humus di ceci e pane azimo. Un menù che unisce la tradizione araba a quella ebraica sui tavoli dei piccoli alunni della scuola Pisacane, nella multietnica Torpignattara, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, lunedì 20 novembre. Un’iniziativa che vuole concentrarsi sul tema della pace, è evidente, ma anche della condivisione.

“Abbiamo pensato che mentre, si spera, la politica nazionale e internazionale si spenda concretamente per la costruzione di ‘due paesi, due popoli’ questo possa essere un modo per lanciare alla città un messaggio di pace” - spiega Massimo Piacenti, amministratore delegato Eutourist New Spa.

A tavola con gli alunni ci sono anche Mauro Caliste, presidente del V municipio di Roma, l’assessora municipale alle Politiche dell’infanzia, Cecilia Fannunza, e l’assessora alla Scuola del Comune di Roma, Claudia Pratelli: “I bambini sono il futuro, ma anche il presente e le scuole hanno un ruolo fondamentale nella loro formazione - dice Pratelli. “Abbiamo accolto con piacere questa idea di Eutourist - ricorda Caliste - e in una scuola modello come la Pisacane è ancora più importante”.