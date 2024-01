VIDEO | Ponte di Ferro, il sopralluogo del sindaco Gualtieri: "Lavori nei tempi, riaprirà l'8 dicembre"

Un vero e proprio lavoro di restauro. La nuova vita del Ponte dell'Industria, meglio conosciuto come “ponte di ferro”, sarà più funzionale con l’allargamento e il passaggio degli autobus di linea, mantenendo però il suo aspetto industriale che merita. A descrivere l’andamento dei lavori e il futuro dell’infrastruttura è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante il sopralluogo al cantiere di stamattina, mercoledì 17 gennaio. Insieme al lui l’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, e i due presidenti di municipio: Amedeo Ciaccheri dell'VIII e Gianluca Lanzi dell’XI.

“I lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del Ponte dell’Industria rappresentano uno dei principali cantieri della città in quest’anno così importante che ci porterà al Giubileo - sottolinea Gualtieri -. Si tratta di un intervento fondamentale non solo per l’interconnessione di due quartieri particolarmente importanti come Marconi e Ostiense ma anche per sviluppare un nodo strategico della città che era ormai inadeguato e destinato alla chiusura. I lavori stanno procedendo senza sosta e dopo lo spostamento dei sotto servizi si passerà al rafforzamento del ponte che potrà così trasformarsi in una struttura molto più ampia e fruibile per tutti i mezzi di trasporto”.

Lo scorso 29 dicembre è stata infatti inaugurata la nuova passerella dei sotto servizi che assicurerà la continuità di gas, luce, acqua e telecomunicazioni, per tutta la durata dei lavori, agli abitanti del quadrante Marconi e Ostiense. In questa fase dei lavori è in corso lo spostamento dei sotto servizi sulla passerella e il relativo allaccio. Le lavorazioni avranno una durata di circa cinque settimane, successivamente alle quali avrà inizio la fase di cantierizzazione del ponte della nuova struttura. “A seguito dell’incendio del 2021, dopo le indagini del Dipartimento Csimu, il ponte è stato riaperto in via provvisoria, e nel rispetto della normativa vigente, il ponte sarebbe rimasto transitabile solo per i successivi 5 anni - ricorda Segnalini -. Quindi senza l’intervento strutturale, come quello in atto, la chiusura definitiva sarebbe stata nel 2026”.

L’opera è finanziata con circa 18 milioni di fondi giubilari e sarà conclusa per l’Anno Santo, ovvero il prossimo 8 dicembre.