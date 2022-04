VIDEO | Pistola dentro la sede di Usb: "Una provocazione che ci rinforza"

Nessun sigillo a delimitare il posto in cui è stata trovata la pistola, ne tanto meno il sequestro della sede nazionale dell’Unione sindacale di base. Ieri, nel pomeriggio di mercoledì 6 aprile, Usb ha convocato una conferenza stampa per provare a fare il punto della situazione a seguito del ritrovamento dell’arma.

“Una provocazione che arriva in un momento particolare - sottolinea Guido Lutrario dell’esecutivo nazionale Usb -, che ci vede in prima linea contro l’invio di armi nei teatri di guerra e in cui si sta votando la rappresentanza sindacale nel pubblico impiego. Ma se pensano di indebolirci si sbagliano”.

“Un fulmine a ciel sereno perchè nessuno di noi si poteva immaginare che una cosa del genere fosse possibile - dice Pierpaolo Leonardi, esecutivo Usb -. Questo rafforza la nostra convinzione che siamo sulla strada giusta, che a qualcuno diamo fastidio".

Sotto la sede del sindacato si sono radunate centinaia di persone, tutti accorsi qui fin dal mattino quando la stessa usb aveva fatto sapere dell’arrivo dei carabinieri nella sede. MIlitanti, sindacalisti delle varie sedi presenti nei diversi quartieri di Roma, gli studenti di Osa, lavoratori. “Ora bisogna capire chi c’è dietro - conclude Leonardi - ed è per questo che ci costituiremo parte civile”.