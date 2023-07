VIDEO | Da Monte Ciocci a San Pietro con un nuovo percorso ciclopedonale: ecco il progetto firmato Rfi

Dal parco di Monte Ciocci a San Pietro. Passando per per Valle Aurelia, un viadotto delle Fornaci completamente recuperato e riportato al transito, la galleria di Villa Alberici. Nel tragitto, una delle viste più belle di Roma. La “ciclabile dei pellegrini” (come è stata soprannominata da molto tempo, anche per il suo collegamento con la via Francigena) inizia a prendere forma. Un'infrastruttura che, grazie ai fondi per il Giubileo, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) vedere ora la luce.

Nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio, la presentazione del progetto, firmato da Ferrovie dello Stato, nella nuova aula polifunzionale del parco di Santa Maria della Pietà. Presente l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè: “E’ uno step progettuale, ma volevamo coinvolgere cittadini e associazioni proprio perché è un’opera importante e attesa da tempo”, spiega Patanè.

E vedendo il rendering del progetto, oltre ad avere una funzione di mobilità sostenibile è un’opera utile anche al punto di vista naturalistico, turistico, di recupero e valorizzazione di luoghi abbondati e dismessi, come il viadotto delle Fornaci. A convincere poco cittadini e associazioni però, è proprio il tratto di collegamento tra la fine della pista ciclabile attuale nel parco di Monte Ciocci alla ferrovia: “Se si tratta una pista ciclabile lineare non si può pensare di lasciare dei tornanti, tra l’altro pericolosi - spiega Filippo Radaelli del comitato di quartiere Monte Ciocci -. Come cittadini e associazioni abbiamo suggerito dei tracciati alternativi che non prevedano una pendenza del 20%, come previsto dal progetto, e che rischia di diventare sostanzialmente impraticabile a carrozzelle e biciclette”.

“Ho dato mandato a Rfi per migliorare ulteriormente le criticità - conclude Patanè -, ovviamente questo progetto è quello su cui vorremmo chiudere la conferenza dei servizi e avviare i lavori, così da poterla inaugurare in occasione del Giubileo”.