VIDEO | Tor Bella Monaca, la nuova piazza educativa capace di unire il quartiere

In attesa che il progetto venga totalmente realizzato, vediamo come vengono già vissuti i primi spazi restaurati di largo Ferruccio Mengaroni

Pedonalizzazione, il colore al posto del grigio, un campo da street basket. La nuova vita di largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca, è tutta qui. I primi spazi riqualificati grazie all’intervento del Cantiere di rigenerazione educativa Cresco, promosso e interamente finanziato dalla Fondazione Paolo Bulgari, sono già diventati un punto di riferimento per il quartiere.

Consegnati lo scorso 14 luglio, con una festa di inaugurazione che ha coinvolto istituzioni e cittadini, i nuovi spazi educativi fanno parte di un processo di rigenerazione urbana ben più ambio portato avanti con la collaborazione del dipartimento Dicea dell’Università La Sapienza di Roma, con l’associazione culturale Cubo Libro e il CHEntro sociale, con il sostegno dell’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e del VI municipio.

In attesa che venga ultimato il grande skate park e le aree intorno alla biblioteca, Mario Cecchetti del CHEntro sociale spiega il valore di questo intervento: “La speranza è che possa davvero unire la parte vecchia del quartiere con quella nuova - spiega Cecchetti a RomaToday - Questo è il risultato di un processo partecipato, ed è una cosa importante. Anche se finché non si sono visti i primi lavori, la gente non ci credeva. Troppo spesso abbiamo dovuto subire promesse non mantenute”.

Il restyling di largo Mengaroni è il secondo intervento della Fondazione Bulgari nel quartiere. Dopo le aule giardino costruite all’interno dell’istituto comprensivo Melissa Bassi di via dell’Archeologia: “Dal mio punto di vista ben vengano queste iniziative, del privato, se sono a beneficio del pubblico, basta che al centro restino le persone”, conclude Cecchetti.