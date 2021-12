VIDEO | Pulizia straordinaria della città: intervento su caditoie, cassonetti e spazzamento in via Tiburtina

Pulizia delle caditoie, svuotamento e sanificazione dei cassonetti stradali, spazzamento delle strade dalle foglie e dai rifiuti. Questo è quanto è stato fatto dalle prime luci di oggi, lunedì 20 dicembre, lungo via Tiburtina.

Si tratta del piano straordinario di pulizia della città fortemente voluto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e che uno alla volta sta raggiungendo tutti i municipi. Ad osservare l’avvio del piano nel IV, insieme al minisindaco Massimiliano Umberti, l’assessore all’Ambiente e ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi: “Si tratta di un lavoro importante che come abbiamo già detto deve diventare ordinario programmato - dice Alfonsi -. Siamo molto soddisfatti, la città non è ancora pulita al 100% ma almeno per l’80% ed è importante che le persone iniziano a vedere i risultati, partendo dai cassonetti vuoi dove poter conferire i propri rifiuti”.

“Il municipio avrà un ruolo fondamentale con il decentramento e siamo pronti a fare la nostra parte e a prenderci le nostre responsabilità - sottolinea Umberti -, soprattutto per garantire tempi certi di intervento sulla problematiche dei territori".

La promessa era “città pulita entro Natale”, siamo in tempo? “Abbiamo avuto difficoltà all’inizio per quanto riguarda gli sbocchi in cui portare i rifiuti - risponde Alfonsi -. Una situazione di emergenza che non deve più verificarsi e su cui stiamo lavorando. Per come abbiamo trovato la città una volta insediati, credo che il cambiamento sia evidente”.