VIDEO | Piano casa, c'è il via libera della Giunta: dal recupero degli immobili occupati al welfare abitativo per le fasce medie

Si chiama “Piano strategico per il diritto all’abitare 2023-2026”, il documento approvato dalla Giunta, riunita in sessione straordinaria, per rispondere al tema dell’emergenza abitativa di Roma. Il documento presentato in Campidoglio dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dall’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, sarà poi presentato in aula consiliare per la votazione.

Sono quattro le linee di intervento, tra loro strettamente collegate: il reperimento di alloggi per incrementare l’offerta di abitazioni, il rafforzamento dei programmi di recupero del patrimonio edilizio e dei progetti di autorecupero, la revisione delle misure di welfare abitativo, l’istituzione dell’Osservatorio della condizione abitativa a Roma e dell’Agenzia sociale per l’abitare. “Quella delle politiche per l’abitare è una grande questione nazionale - spiega il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Avere un alloggio dignitoso è un diritto che deve essere garantito a tutte e tutti e con il Piano Roma vuole rimediare con soluzioni strutturali a questa situazione”. L'ex scuola sgomberata diventerà un complesso di alloggi entro il 2026. I dettagli del progetto e le tappe dei lavori L’attuazione delle politiche per l’abitare partirà all’obiettivo di ampliare il numero di alloggi disponibili da destinare allo scorrimento della graduatoria Erp e alle situazioni di emergenza abitativa. Puntare poi sull’autorecupero degli edifici pubblici con il progetto in collaborazione con i cittadini - anche se non appare chiaro, al momento, se la situazione degli autorecuperi di Centocelle e Montagnola siano stati effettivamente sbloccati -, l’Agenzia sociale per l’abitare e l’Oservatorio della condizione abitativa, con l’introduzione di un assegno universale alla casa per chi è sotto sfratto. Poi ci sono i progetti più ampi di acquisizione e riconversione degli immobili attualmente occupati, come il Maam e Spin Time. “Il più grande piano pubblico degli ultimi decenni - dice l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma, Tobia Zevi - e testimonia la volontà di quest’Amministrazione di porre la questione abitativa al centro delle proprie politiche.