VIDEO | A piazza Venezia con la pedana ritorna il mito del vigile Otello Celletti: "Daje pizzardò"

Otello Celletti torna in servizio. E va bene lo stesso se lo fa solo nell’immaginario collettivo dei tanti che ogni giorno passano per piazza Venezia, da quando è tornata in funzione la storica pedana dei vigili urbani.

In molti si fermano per fare una foto, chi saluta con un “ciao Otello”, o “Daje pizzardò”, riferendosi ovviamente al film interpretato da un giovane Alberto Sordi nel lontano 1960. E sono gli stessi agenti a raccontarlo a Roma Today, con un sorriso per quella goliardia tutta romana che fa anche piacere.

“In 15 anni ho visto cambiare la mole di traffico in questo punto ma anche la pedana stessa che ora è moderna e meccanica - dice Fabio Grillo, agente della Polizia locale di 53 anni -. C’è molto affiatamento tra di noi e questo ci aiuta a svolgere al meglio il nostro lavoro, soprattutto in momenti di maggiore criticità”.