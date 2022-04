VIDEO | Disabilità, la passeggiata inclusiva per mostrare i limiti delle barriere architettoniche

Come si vive su una carrozzella in una città come Roma? E da non vedenti? Per rispondere a queste domande, ma soprattutto per incalzare chi amministra a trovare soluzioni ed interventi contro le barriere architettoniche, i ragazzi del Disability pride network hanno organizzato le passeggiate inclusive. Un’occasione in cui mettere gli amministratori dei municipi, ma anche i cittadini, nei loro panni mostrando le difficoltà.

Dopo l’esperienza nel quartiere Pigneto, V municipio, nel tardo pomeriggio di venerdì 29 aprile è il turno di Garbatella, nell’VIII municipio di Roma. “L’obbiettivo finale è quello di scrivere una proposta di delibera municipale che invita comune, regione e Stato italiano, a prendere delle misure concrete”, dice Carmelo Comisi, portavoce del Disability pride network. “L’idea è di organizzarle in ogni municipio della città - ricorda invece Daniele Lauri, di Disability pride network e Radio 32 -, la nostra non è una provocazione ma la voglia di rendere questa città più vivide per tutti, non solo per noi che abbiamo delle disabilità”. Per il municipio VIII ci sono il presidente, Amedeo Ciaccheri e gli assessori Maya Vetri (Cultura) e Luca Gasperini (Lavori pubblici). “Un’esperienza che porterò all’attenzione del Sindaco Gualtieri - dice Ciaccheri alla fine della passeggiata sulla carrozzella -, credo sia importante per chi amministra la città, ma anche per i nostri concittadini che non vedono nella sicurezza urbana una priorità”. Con il Disability pride network collaborano: l'Osservatorio accessibilità dell’ordine degli architetti di Roma e del Lazio, la fondazione Tetrabondi, Radio 32, associazione Luca Coscioni, associazione Il paese che vorrei, delle Industrie fluviali, Radici Aps, associazione Paraplegici del Lazio, sezione romana dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti. “Una città più inclusiva è un bene universale”, è il loro motto.