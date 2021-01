VIDEO | Buon compleanno Willy, questo parco è per te

Parco comunale Willy Monteiro Duarte. Questa la targa all’ingresso della grande area verde che il comune di Paliano ha voluto dedicare al suo giovane con cittadino, ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

L’inaugurazione nella mattinata di oggi, mercoledì 20 gennaio, nel giorno in cui Willy avrebbe compiuto 22 anni. Presente alla cerimonia, a cui hanno partecipato moltissimi ragazzi, anche la famiglia di Willy, che vive a pochi passi da qui, e l’ambasciatore di Capo Verde in Italia, Jorge Josè de Figueiredo Gonçalves.

“Un modo per ricordarlo, ma anche per fare in modo che il suo esempio resti impresso nelle generazioni che frequenteranno questo parco”, dice il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri. Insieme al primo cittadino, il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini: “Iniziativa importante”.