VIDEO | Paola Cortellesi riceve la Lupa capitolina dal sindaco Roberto Gualtieri

Emozionata e grata. Paola Cortellesi, attrice e regista di successo e amata dal pubblico, nella mattinata di oggi, martedì 16 gennaio, riceve la Lupa capitolina dalle mani del sindaco, Roberto Gualtieri.

"Sono onorata, perché sono romana e perché questa è casa mia - dice Cortellesi durante la cerimonia nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio -. Condivido questo riconoscimento con la mia famiglia, mamma non piangere - dice sorridendo vedendo la madre in lacrime per la commozione -. E se papà fosse qui con noi, da vecchio romano, mi avrebbe semplicemente 'Bella de papà'. Grazie davvero a tutti".

Un riconoscimento per la lunga carriera, ma soprattutto per il grande successo al botteghino della sua opera prima “E’ ancora domani”, film di apertura dell’ultima Festa del Cinema di Roma: "Un piacere poter incontrare Paola, farle i complimenti per il suo lavoro e ringraziarla per come ha sempre raccontato la nostra città - dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Il suo ultimo lavoro è un enorme successo, complimenti anche agli organizzatori della Festa del Cinema per averlo scelto come film apertura quest'anno".