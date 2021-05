VIDEO | AstraZeneca non fa più paura, grande adesione per l'open day dei vaccini agli over 40

Le immagini dal centro vaccinale del Santo Spirito di Roma in occasione della prima serata di open day destinato agli over 40

In coda con il proprio smartphone su cui c’è la ricevuta di prenotazione. In mano anche il codice fiscale. Poi viene consegnato il bigliettino che indica il proprio turno e in pochi minuti si fa anamnesi e si riceve la prima dose di quel vaccino che, per molti, significa poter riprendere almeno in parte una vita normale.

Sono gli Open Day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40, in 21 Hub della Regione Lazio, che nelle sole due giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio, permetteranno di inoculare 22mila dosi di vaccino, contribuendo ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale.

“Un successo che ci fa pensare di poter replicare l’iniziativa”, dice Angelo Tanese, direttore generale della Asl Roma 1.