VIDEO | Vi porto nell'odissea quotidiana dei turisti al Colosseo, tra visite impossibili e agenzie all'assalto

Con la vendita dei biglietti on line “bloccata” le alternative sono ore in fila per la biglietteria o accettare di spendere molto di più per un posto nei tour (con gli “acchiappini” che avvicinano i turisti in coda)

“Ci ho messo due ore e mezza per acquistare il biglietto, mentre in molti ci proponevano visite guidate a 50 euro con accesso immediato al Colosseo”. A raccontare la loro esperienza appena usciti dalla tanto sognata visita all’interno dell’Anfiteatro Flavio, simbolo di Roma e dell’Italia nel mondo, una giovane coppia in vacanza nella Capitale dal Regno Unito. E lo fanno con il sorriso amaro: “Avevamo acquistato il biglietto on line da una compagnia - continuano -, ma il giorno dopo abbiamo ricevuto un messaggio in cui ci diceva che a causa di un ‘over booking’ sulla vendita (avevano venduto più posti di quelli che avevano disposizione, ndr), siano rimasti senza. Ed eccoci in coda per più due di due ore”.

Perchè si sa, non si può lasciare Roma senza poter vedere il Colosseo. Ed è evidentemente su questa leva che giocano le agenzie on line che vendono tour organizzati con una guida ai tanti in fila, con prezzi che vanno dai 40 ai 60 euro a fronte dei 18 euro del ticket di ingresso al Parco archeologico, che comprende anche l’accesso al Foro e al Palatino.

RomaToday ha trascorso una mattina tra i turisti, fingendoci interessati a visitare il Colosseo. Tra file interminabili, “acchiappini” all’attacco e il primo contatto con le guide delle agenzie on line, che hanno il proprio punto di ritrovo a largo Gaetana Agnesi, pronte ad accogliere il turista rassegnato a sborsare molti più soldi del dovuto. Oltre a festegggiare il boom turistico di quest'anno e l'aumento dei biglietti venduti, ci sarebbe da chiedersi quanto invece, in assenza di una miglior gestione della biglietteria ufficiale, siano le perdite. Ma anche chi, grazie a questo sistema, ne giova.