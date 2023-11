VIDEO | “Eni e Leonardo fuori dall’università”. L’occupazione della facoltà di Fisica de La Sapienza

“Stop al fossile, alla guerra e alle partecipazioni dell'ateneo, diretto da Antonella Polimeni, in progetti che coinvolgono realtà ecocide e guerrafondaie”. Si può riassumere così la protesta che dalla serata di lunedì’ 20 novembre, ha portato gli studenti della facoltà di Fisica de La Sapienza Roma ad avviare l’occupazione. Ma non solo, perché gli studenti chiedono a gran voce che ci sia una didattica che tenga prendete anche il tema della giustizia climatica.

E’ la campagna internazionale “End Fossil", con la quale gli studenti chiedono a gran voce interventi seri sul tema del cambiamento climatico e che si parta proprio dai presidi didattici, su tutti le università. Lo scorso anno la protesta coinvolse la facoltà di Geologia: “Rispetto allo scorso anno abbiamo ottenuto qualcosa in più in termini di trasparenza, ma non è sufficiente - spiega Lorenza di Cambiare Rotta -. Pretendiamo un incontro pubblico con la Rettrice, per chiedere con forza lo stop agli accordi in tutto l'ateneo con le multinazionali ecocide e guerrafondaie".