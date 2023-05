VIDEO | "Stop al fossile" arriva anche tra i banchi de La Sapienza: l'occupazione alla facoltà di Geologia

“Occupy” e “End Fossil” sono scritti a caratteri cubitali, dai banchi dell’aula maglia al cortile esterno dove sono allestite una ventina di tende. Attivisti per il clima e studenti hanno infatti occupato nella tarda serata di mercoledì 24 maggio, la facoltà di Geologia de La Sapienza di Roma. Sulla spinta di un movimento globale che chiede misure urgenti contro il cambiamento climatico.

Non è chiaro quanto possa durare la mobilitazione, ma gli studenti sembrano avere le idee molto chiare sulle loro richieste e il messaggio che si vuole mandare fuori dalle mura dell’Ateneo: “Cessare ogni accordo, convenzione o progetto di ricerca ora in vigore della Sapienza con le aziende responsabili della crisi climatica e ogni loro forma di ingerenza nella didattica come Eni, Snam, Leonardo - spiegano gli studenti -. Pubblicare i dettagli dei progetti di ricerca attuali e dei finanziamenti ricevuti da ogni azienda legata a La Sapienza, e in fine una didattica alternativa sulla crisi ecosociale e che definisca dei criteri socio ambientali per le collaborazioni di soggetti terzi con l’Ateneo”.

In programma, durante tutto lo svolgimento dell’occupazione, incontri e dibattiti su clima, ambiente e difesa del territorio.