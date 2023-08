VIDEO | Occupazione ex caserma carabinieri, Umberti: "Non è nostra competenza. Se ne deve occupare il Simu"

"Noi più di sollecitare il dipartimento Simu ad avviare i lavori non possiamo fare, non è in capo al municipio quell'immobile". Massimiliano Umberti, minisindaco del IV municipio di Roma, commenta così quanto accaduto nella mattinata di martedì 22 agosto in via Rubellia. Una tentata occupazione della ex caserma in disuso da anni, da parte di un gruppo di donne con minori a seguito, sgomberata nel giro di poco più di un'ora.

Un fatto che non ha sorpreso gli abitanti della zona, visto che l'ex caserma è ormai vuota e inutilizzata da anni, da quando è stata dichiarata inagibile. "Deve essere innanzitutto recintata e messa in scurezza - continua Umberti, intercettato da RomaToday durante il sopralluogo a Ponte Mammolo, poche ore dopo il fatto -. Poi vanno avviati subito i lavori. Non esiste ancora un progetto ma l'idea è quella di restituirla ai cittadini come punto di riferimento per il quartiere. Quel che è certo è che non torneranno lì i carabinieri, perchè la ritengono poco funzionale alle loro esigenze".