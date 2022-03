VIDEO | Tra gli studenti in occupazione a La Sapienza: "Contro la guerra, ma anche per una università più inclusiva"

Un’occupazione “soft” quella che dalla scorsa notte, mercoledì 30 marzo, è stata messa in piedi dagli studenti de La Sapienza di Roma all’interno della facoltà di Lettere. Porta aperta e lezioni che vanno avanti come da programma, mentre in aula magna o nel corridoio centrale si tengono le assemblee.

Iniziativa che rientra in una due giorni di “mobilitazione” con cui gli studenti hanno deciso di affrontare il tema della guerra, tra dibattiti e incontri. Ma non solo, perché “quello he chiediamo è una presa di posizione chiara e netta dell’Ateneo, quale luogo di cultura e formazione - spiega Thomas di Link Sapienza -. Tra i partner della nostra università c’è Leonardo spa, una delle principali aziende produttrici di armi a livello mondiale, e a noi questo non sta bene”.

Con l’occasione torna inevitabilmente il tema della riapertura totale degli spazi di socialità e di studio che, a causa della pandemia, sono stati contingentati: “Con un sistema di prenotazioni che non ha mai funzionato bene e che ha di fatto tolto agli studenti la possibilità di vivere l’università - continua Thomas -. L'occupazione vuole anche riprendersi questi spazi. L'università dove tornare a diventare un luogo pubblico e di confronto per la città”.