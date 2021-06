VIDEO | Obbligo della mascherina all'aperto? Le risposte dei romani

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Obbligo di mascherina all'aperto, sì o no? Siamo tornati al mercato rionale di Villa Gordiani, ormai un punto di riferimento per Roma Today, per chiedere ad avventori e banchisti cosa ne pensano.

Tutti sembrano avere le idee molto chiare, anche se la maggior parte degli intervistati sono per il mantenimento dei dispositivi di sicurezza anche all'aperto: "E poi che famo, come l'anno scorso?", si chiede uno di loro.