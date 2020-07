VIDEO | Dentro il primo treno regionale Rock di Trenitalia: moderno ed ecosostenibile

Rock è il nuovo treno regionale ad alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi Rail Italy per Trenitalia. Entra per la prima volta dentro la staizone Termini in occasione della presentazionene della partnership con Lego Mario Bros, è il primo di una serie di convogli che opereranno su tutta la rete regionale. Da lunedì 1 agosto sarà a servizio della linea Fl1 Fara Sabina-Fiumicino.

“Un mezzo ecologico e quindi molto importante per il settore mobilità - spiega Sabrina De Filippis, direttore divisione regionale di Trenitalia -. I materiali sono riciclati fino al 97 per cento, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo e unitamente ai ridotti consumi, si può considerare ecosostenibile". Il treno Rock, si presenta molto spazioso, dispone di postazioni per la bicicleta con ricarica elettrica, un’area nursery dedicata con “poggiabimbo” nella toilette universale, rete Wi-Fi di bordo.