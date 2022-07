VIDEO | Case popolari e welfare abitativo, inaugurato il nuovo sportello in dipartimento

Una nuova area dedicata completamente al welfare abitativo e alla gestione delle istanze che riguardano gli alloggi popolari del Comune di Roma. Una piccola rivoluzione se si pensa che fino a pochi giorni fa chi doveva rivolgersi al dipartimento al Patrimonio era costretto a stazionare a lungo sulle scale dell’ingresso. Ora Roma è sicuramente un po’ più civile, da questo punto di vista.

All’inaugurazione di stamattina, lunedì 20 luglio, anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “C’è sicuramente ancora molto da fare, ma il tema della casa è al centro di questa amministrazione”. "Siamo felici e onorati di inaugurare lo sportello alla presenza del Sindaco - dice Tobia Zevi, assessore alle Politiche abitative e al Patrimonio di Roma Capitale -. Questo è un tassello importante di una strategia più ampia, perché questa Giunta già dal primo bilancio ha stanziato 220 milioni di euro per le Politiche abitative, e lo sportello serve a dire alla città che la casa è al centro della nostra politica”.

Lo sportello sarà aperto tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dalle 8:30 alle 12:30, ogni giorno si occuperà però di servizi specifici. Martedì bando Erp 2012, assegnazioni, cambi alloggi, volture, subentri e ampliamenti era, buono casa. Mercoledì per concessioni, conservatoria, archivio, patrimonio disponibile e indisponibile, alienazioni patrimonio, Bandi per la valorizzazione del patrimonio. Giovedì per autotutela, sanatorie, decadenza, contributo affitto, morosità incolpevole, Caat, contenzioso Caat.

“Non è superfluo ricevere le persone in un luogo dignitoso, dove il personale può lavorare in condizioni migliori e l'utenza viene ricevuta al meglio - ricorda l’Assessore Zevi -. Sarà più moderno, efficiente e utile”. “Lavoreremo con intensità per recuperare gli arretrati del contributo affitto, far scorrere le graduatorie, per aumentare il numero delle case - dice il Sindaco Gualtieri -. Insomma per fare a Roma quello che si fa nelle altre capitali europee”.