VIDEO | Botticelle nei parchi di Roma, i vetturini: "Il regolamento non è completo, quindi non attuativo"

"Mancano i percorsi dalla stalla al lavoro, quindi al parco, oltre all'assegnazione dei turni dei vetturini. Così com'è, questo regolamento non è ancora attuativo". Angelo Sed, presidente dei vetturini di Roma, fa capire chiaramente che la partita, almeno per loro, non è ancora finita.

Botticelle spostate nei parchi di Roma: Villa Panphilli, Villa Borghese e Parco degli Acquedotti. Questo recita il regolamento della giunta capitolina del primo dicembre 2021. Il 22 gennaio una seconda delibera con la quale vengono indicate le porte d'accesso ai parchi, i percorsi interni, il numero massimo delle botticelle al mattino e al pomeriggio, il tariffario.

"Ma ancora nulla su come dovremmo raggiungere il luogo di lavoro, ne chi può scegliere dove andare a lavorare - ricorda Sed - infatti avremo un incontro a breve con il dipartimento Mobilità".

Di 44 vetturini solo 23 sembrano non voler rinunciare a questo lavoro, in alcuni casi tramandato anche di 5 generazioni: "E' lo zoccolo duro - sottolinea Sed -, e per questo faremo battaglia e vedremo chi la spunta. Perché è inutile ricordare che nei parchi non c'è possibilità di lavoro per noi".