VIDEO | Ama, ecco i nuovi 259 operatori: il saluto e il benvenuto del sindaco in Campidoglio

Sono tutti giovanissimi, con un'età media di 25 anni: "Per noi un onore poter lavorare per la nostra città"

Sono giovani, sorridenti. Molti alla prima esperienza lavorativa, ma ben consapevoli della responsabilità che li attende: su tutte, quella di far trovare ai romani nuova fiducia. Sono i 259 nuovi assunti da Ama Spa che stamattina, mercoledì 15 novembre, hanno ricevuto in Campidoglio il ‘benvenuto’ direttamente dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dall’Assessora Sabrina Alfonsi (all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti).

“È un’opportunità lavorativa davvero importante per me e ne sono felice - dice Giulia, quasi 30 anni -. Siamo ben consapevoli delle sfide future e siamo pronti”. “Per me è un onore poter servire la mia città, ed è così per tutti i miei colleghi - sottolinea invece Davide, 28 anni -. Questa cerimonia è molto bella per noi, abbiamo la possibilità di ricevere un incoraggiamento direttamente dal sindaco ed è importante”.

I nuovi dipendenti, entrati in servizio tra il 7 agosto e il 30 settembre 2023, sono stati assunti con la qualifica di apprendisti addetti alle attività di spazzamento, con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio. Complessivamente, si tratta di 185 uomini e 74 donne e l’età media si attesta intorno ai 25 anni. Si va dal più giovane, nato a dicembre 2004 con 19 anni ancora da compiere ad chi invece ne ha fatti 30 proprio ad agosto 2023.

“Siamo felici di rivolgere, assieme all’amministrazione capitolina, il benvenuto in Ama a queste colleghe e a questi colleghi – dice il presidente di Ama, Daniele Pace –. Ama deve essere una realtà che guarda costantemente avanti e l’innesto di queste nuove e giovani risorse è un investimento sul presente, ma soprattutto per il futuro”.

L’azienda è impegnata in un programma di ricambio generazionale, che ha fin qui consentito 750 assunzioni, a fronte di circa 300 cessazioni, ed entro fine anno punta a raggiungere il traguardo delle mille assunzioni in un anno. “Per la prima volta è necessario il diploma per entrare in Ama, e sono previsti titoli preferenziali quali l’informatica e l’inglese - ricorda Pace -. Questo perché pensiamo che il personale debba essere all’altezza del compito, come interloquire con i turisti laddove serva e mettere in pratica le nuove tecnologie su cui stiamo investendo”.

Il nuovo personale è stato inizialmente impegnato in attività di formazione e addestramento presso la sede operativa di riferimento e, on the job, seguendo il lavoro degli equipaggi sul territorio. Ora pienamente operativi nelle diverse sedi territoriali di tutti i municipi alle quali l’azienda li ha assegnati, svolgendo attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti, con un orario settimanale di 38 ore distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni.