VIDEO | Sostenibilità e inclusione, ecco i nuovi bus elettrici per il trasporto scolastico disabili

Accelerare l’elettrificazione del trasporto pubblico locale coniugando sostenibilità e inclusione. Da cui nasce la partnership tra Enel X e Arriva Italia, grazie alla quale sono operativi venti nuovi mezzi elettrici dedicati al trasporto scolastico degli alunni con disabilità. I nuovi e-bus entrano a far parte della flotta di Arriva Italia che, dal 10 gennaio 2022 insieme a Meditral, gestisce il servizio di trasporto di studenti con bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria nel comune di Roma.

Il progetto è uno dei primi esempi in Italia del modello “Bus as a service”, che offre energia per chilometri percorsi: i clienti acquistano i chilometri elettrici necessari per coprire le tratte, garantendo così un’erogazione efficiente e sostenibile del servizio. Enel X fornisce ad Arriva un pacchetto completo che prevede 20 bus elettrici, l’installazione di una cabina di medio-bassa tensione, manutenzione e fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili.

“Si tratta di un esempio virtuoso di integrazione tra innovazione e inclusione di persone che hanno bisogno di un’attenzione particolare - spiega Francesco Venturini, amministratore delegato Enel X -. Siamo convinti che la nostra soluzione ‘bus as a service’ sia la scelta vincente per rendere finalmente sostenibile il parco mezzi delle amministrazioni locali e che questa iniziativa sarà la prima di una lunga serie in tutto il Paese. La decarbonizzazione deve partire dal pubblico”. “L’inserimento di questi nuovi mezzi totalmente green è un obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio, quando siamo diventati responsabili del servizio trasporto disabili per la città di Roma - dice Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia -. La sostenibilità era infatti un altro dei nostri principali focus, insieme a efficienza e ottimizzazione del servizio”.

Il servizio prevede che i ragazzi siano raggiunti e fatti salire sul mezzo presso le proprie abitazioni e accompagnati fino al proprio Istituto, con un preciso punto d’incontro come capolinea di partenza e arrivo, dove sarà presente l’accompagnatore designato a carico del Comune di Roma. “Giusto un anno fa avevamo un trasporto pubblico per i ragazzi e le ragazze con disabilità delle nostre scuole che non funzionava, a causa dei disservizi legati ad uno dei vettori, oggi siamo qui a raccontare un'altra storia: un servizio efficiente, che trasforma e innova”, ricorda invece Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.